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Фанат War Thunder слил в Сеть секретные материалы по БМП Bradley

Task & Purpose: Фанат War Thunder слил в Сеть секретные материалы по БМП Bradley
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Фото: Commons.wikimedia.org/Mrkoww
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В Сеть попали две страницы технического руководства по боевой машине пехоты M2A2 Bradley TM 9-2350-439-23P-2. На страницах, которые опубликовали на форуме популярной игры War Thunder, подробно описаны люк командира, узел башни и узел противоосколочного подшлемника вплоть до болтов, шайб и гаек. Об этом сообщает издание Task & Purpose 19 декабря.

В статье отмечается, что это уже 14-й случай утечки конфиденциальной информации на форумах War Thunder. Геймеры, которые сидят на форумах этой игры, часто пытаются уладить споры о военной технике, цитируя информацию из технических руководств.

На этот раз в Сеть просочились две страницы из TM 9-2350-439-23P-2, технического руководства по боевой машине пехоты M2A2 Bradley (AIFV).

В данном случае утечка — это информация, которая юридически не засекречена, но содержит детали, которые армия считает конфиденциальными. Документы считаются данными экспортного контроля и доступны только Министерству обороны и его подрядчикам.

Данные были размещены в разделе «Машины войны» на форуме War Thunder 12 декабря, но были удалены через несколько минут. Однако некоторые пользователи успели сделать копии документов до того, как их удалили. На страницах подробно описаны люк командира, башня в сборе и сборка противоосколочного вкладыша вплоть до болтов, шайб и гаек.

Однако сообщается, что это было не первое место, где произошла утечка информации. Рассекречивание документов было замечено на других сайтах, таких как Reddit и Discord, прежде чем они попали на форумы War Thunder. Сообщается, что первые данные об этой утечке были замечены еще в начале декабря.

Уточняется, что аккаунт того, кто разместил конфиденциальные документы, был заблокирован на платформе War Thunder.

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БМП Bradley США передают Вооруженным силам Украины, которые используют их в болевых действиях в Донбассе. 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что за время украинского контрнаступления, которое началось 4 июня, российская армия уничтожила 2348 бронемашин ВСУ различного класса, 50 из которых — БМП Bradley.

Ранее, в августе, стало известно, что фанат War Thunder слил в Сеть секретный мануал для истребителя Eurofighter Typhoon. Пользователь форума прикрепил массу различных материалов, среди которых оказалось 730-страничное руководство пользователя, относящееся к классу NATO Unclassified. Модераторы оперативно удалили засекреченные натовские материалы с форума и напомнили о соблюдении правил. При этом пользователи в комментариях отметили, что форум War Thunder уже стал своего рода черным рынком для шпионов.

Ранее, 23 апреля, авторы War Thunder объяснили утечки секретной информации. Разработчики связали это с тем, что игроки хотели улучшить характеристики техники. Отмечается, что модераторы сразу же удаляли сообщения с секретными данными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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