Два корпуса районной больницы отремонтировали в ЕАО

В январе 2024 года, сразу после новогодних праздников, откроют Николаевскую районную больницу в ЕАО. Сейчас там завершается капитальный ремонт двух корпусов. На работы из федерального бюджета было выделено более 58 млн рублей.

В ближайшее время рабочие завершат косметические работы, ожидается поставка оборудования и новой мебели, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство.

В 2023 году в сферу здравоохранения ЕАО было вложено порядка 800 млн рублей. В больницах автономии идут ремонты для повышения качества оказания медицинской помощи населению. Агентство отмечает, что большую поддержку в этом направлении оказывают профильные региональные и национальные проекты, такие как «Здравоохранение» и «Модернизация первичного звена здравоохранения ЕАО».

Ранее сообщалось, что в 2023 году в ЕАО на дорожный ремонт должны освоить чуть более 1 млрд рублей. Из них 248,5 млн рублей поступят из федерального бюджета. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего отремонтировано 22 объекта общей протяженностью более 32 км.