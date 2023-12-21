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Еще четырех участников конфликта у рынка «Садовод» в Москве арестовали

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Фото: соцсети
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Кузьминский районный суд Москвы арестовал еще четырех участников конфликта с полицией возле рынка «Садовод». Об этом 21 декабря сообщило ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Юсупову С. Х., Абдулоеву С. С., Шарипову И. Д. и Гуриевой М. Б. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба суда.

Они останутся под стражей до февраля 2024 года. Всего по делу о нападении на полицейского проходят 11 человек, семи из них предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), ч. 2 ст. 213 («Хулиганство»).

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МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки у «Садовода». Позднее, 18 декабря, сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест 51 участнику потасовки около рынка «Садовод» за неподчинение сотрудникам полиции, еще 22 человек выдворят из России.

Инцидент произошел ранее на улице Верхние Поля. Сначала 21-летний водитель при проверке документов не подчинился требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

Во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать мужчине помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, повредили ножом колесо служебной машины.

Водитель задержан, до 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. Фигурант своей вины не признал. По данным «Известий», арестованным является гражданин Таджикистана Сухроб Ю. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании данного дела.

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