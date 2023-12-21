Школьница получила ножевое ранение в школе на северо-западе Германии

Школьница получила серьезное ножевое ранение в результате нападения подростка в школе города Куксхафен на северо-западе Германии. Об этом 21 декабря сообщила газета Bild.

«В четверг утром на глазах одноклассников подросток серьезно ранил ножом девочку в школе Куксхафена», — отмечает издание.

Пострадавшую доставили в больницу. Известно, что угрозы ее жизни сейчас нет. Предполагается, что причиной инцидента стала ссора между нападавшим и жертвой.

Ранее, 20 декабря, источник «Известий» рассказал, что в Нижнеудинске Иркутской области 14-летний школьник ударил одноклассника ножом в грудь. Одноклассники были в ссоре. Инцидент произошел утром 18 декабря, один из мальчиков ударил ножом своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением.