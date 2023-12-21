Около 4 тыс. остановочных павильонов повредили вандалы в Подмосковье

С начала 2023 года вандалы повредили порядка 4 тыс. остановочных павильонов в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники разбивают стекла, повреждают крыши и боковые стенки павильонов, а также оставляют надписи. Остановки в порядок приводят специалисты «Мосавтодора». За последний месяц ремонт выполнили в Долгопрудном, Красногорске, Лыткарино, Пушкино, Истре, Егорьевске, Мытищах и Балашихе.

Жителей Подмосковья просят бережно относиться к транспортной инфраструктуре. За вандализм предусмотрена административная и уголовная ответственность.