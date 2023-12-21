Силуанов подарит юной нижегородке миксер в рамках акции «Елка желаний»

Министр финансов Антон Силуанов в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогоднее пожелание 17-летней девушки из Нижнего Новгорода и подарит ей миксер. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает правительство России в Telegram-канале.

«Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, выпечку, и пожелание о миксере, кажется, очень здорово. <…> Поэтому с удовольствием исполню желание. Таисия, с Новым годом!» — сказал он.

Ранее, 13 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в акции «Елка желаний». Глава правительства снял с елки три шарика. В первом было послание с желанием шестилетнего Макара из Костромской области, который мечтает о детской железнодорожной станции. Снежана из Астрахани хочет принять участие в походе на кондитерскую фабрику. Третьим желанием, которое пообещал осуществить Мишустин, стала гитара, о которой мечтает девятилетняя Ирина из Перми.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.