Лыжную трассу для профессионалов и любителей откроют в Хабаровске
В Хабаровске в парке «Северный» откроют лыжебеговую трассу «Народная лыжня в Северном парке». Церемония открытия запланирована на 25 декабря.
Как поясняет ИА AmurMedia, протяженность трассы составляет 1,7 км. Она подходит не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов. Старт и финиш оборудован в районе храма Преподобного Серафима Саровского.
Каждый день все желающие смогут кататься на трассе бесплатно, пользоваться услугами проката лыжного инвентаря и пунктом обогрева.
Цели проекта — популяризация этого вида спорта среди всех категорий граждан, воспитание спортсменов не только среди детей, но и среди взрослых.
Ранее, 19 декабря, сообщалось о поручении президента РФ Владимира Путина создать центры подготовки по различным видам спорта на Дальнем Востоке и в Свердловской области. Деньги на эти цели необходимо предусмотреть на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.