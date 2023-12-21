В Астраханской области с начала года 43 человека погибли при пожарах
В 2023 году в Астраханской области 43 человека стали жертвами пожаров. В числе погибших — два ребенка.
В МЧС подчеркивают, что осенью и зимой количество возгораний увеличивается. Также чаще фиксируется отравление угарным газом. Об этом пишет «Астрахань 24».
Медики отмечают, что смертельное отравление происходит при концентрации угарного газа в воздухе свыше 1,2%. Такое происходит при преждевременном закрытии печных заслонок домашней печи или камина, в гаражах и других помещениях с недостаточной вентиляцией, а также во время курения кальяна и при пожаре. Симптомом отравления является головная боль с тошнотой и сонливостью.
В Батайске (Ростовская область) 20 декабря пожар произошел в частном домовладении. После тушения обнаружены тела женщины 1964 года рождения и двух малолетних детей 2017 и 2019 годов рождения.