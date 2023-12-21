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Дворы в Биробиджане до сих пор не очистили после снегопада в ноябре

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В Биробиджане по-прежнему не привели в порядок дворы после снегопада, который обрушился на город еще в ноябре. После снегопада была оттепель, а ночью отмечались заморозки. Дороги и тротуары превратились в каток.

С накатом на проезжей части тяжелая техника справилась, а пешеходные дорожки не почищены до сих пор, пишет ИА EAOMedia.

Мэр города совместно с городским прокурором и депутатами городской думы проинспектировали, как убирают дворовые территории. Работы ведутся, но не так быстро, как хотелось бы жителям. Тропинки во дворах почистили, но не везде последствия снегопада устранили.

По результатам объезда прокуратура определила сроки, когда необходимо завершить работы. Позже ведомство проведет еще одну проверку.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в столице снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал.

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