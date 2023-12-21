Курьер телефонных мошенников отдал полиции $12,3 тыс. в Саратове

В Саратове сотрудники правоохранительных органов вернули 85-летней пенсионерке деньги, которые она отдала мошенникам. Средства в отдел полиции принес курьер преступников.

По словам пожилой женщины, 12 декабря ей поступали звонки о том, что ее дочери якобы требуется финансовая помощь в связи с ДТП. Первому курьеру пенсионерка отдала крупную сумму в иностранной валюте. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Через некоторое время курьер пришел в отдел полиции. Он рассказал, что женщина передала деньги, завернутые в бумагу, полотенце и пакет. Мужчина понял, что был впутан в мошенническую схему, и не стал переводить деньги своим нанимателям.

Спустя два часа к пенсионерке пришел другой курьер. Он забрал 14 тыс. рублей и потратил на собственные нужды. Парень рассказал, что искал работу через социальные сети. Он был уверен, что предложение связано с деятельностью букмекерских контор.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Псковской области женщина отдала мошенникам больше 7 млн рублей. Злоумышленники уговорили потерпевшую перевести средства на «безопасный» счет.