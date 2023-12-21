Врач объяснила, почему родственникам важно посещать людей в коме

Термин «кома» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «глубокий сон». Однако, несмотря на эту интерпретацию, оно сильно отличается от обычного состояния сна. О том, почему родственникам важно посещать человека в коме «Известиям» 21 декабря рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Юлия Сущевская.

Как отметила врач, кома представляет собой экстремальную стадию подавленного состояния нервной системы, отзывчивости на различные стимулы, нарушения регуляции жизнеобеспечивающих систем организма.

«Если есть надежда на выздоровление пациента, реаниматологи постепенно пытаются модифицировать режим ИВЛ, чтобы «дать пациенту возможность перевести дыхание». Они постепенно уменьшают интенсивность вентиляции и наблюдают, как человек справляется с этим. Случаи, когда человек выходит из искусственной комы длиной месяц, не редки, но нельзя утверждать, что пациент сразу встанет и пойдет, узнает близких. В течение года он восстанавливается, и возможно, что состояние памяти уже не будет таким, как раньше», — рассказала Сущевская.

По ее словам, случается, что люди приходят в чувство после комы длиной в три месяца. Например, если пациента ввели в искусственную кому, а затем постепенно отключали ИВЛ и прекратили подачу инотропов, и он смог «перевести дыхание».

«Но, как правило, часто мы имеем дело с вегетативным состоянием: жизнью на биологическом уровне, когда те части мозга, которые отвечают за осознание реальности, уже не функционируют. Несмотря на это, важно посещать человека, который долго находится в коме. Ведь мы в конечном итоге не знаем, что он чувствует — этот аспект плохо изучен. Чтобы изучить это более подробно, необходимо провести функциональную МРТ или ПЭТ многим пациентам в коме. Тогда мы увидим, что когда он слышит знакомый голос, его височная кора, например, активизируется. Сейчас утверждать, что эти пациенты не слышат, мы не можем», — заявила врач.

17 декабря портал People опубликовал статью, в которой говорилось, что в США женщина очнулась после пятилетний комы, благодаря анекдоту, который ей рассказала мать. Отмечалось, что спустя несколько секунд после этого ее дочь рассмеялась и вышла из комы.

30 апреля газета New York Post написала о том, что полицейский из Нью-Йорка скончался после 33 лет комы. На Троя Паттерсона напали трое вооруженных мужчин еще в 1990 году, они выстрелили ему в голову, пытаясь отнять $20. В момент нападения правоохранителю было 27 лет, шесть из них он прослужил в полиции. На его счету было семь благодарностей за работу. В 2016 году, пока он находился в больнице, получил звание детектива.