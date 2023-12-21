Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк
Экономика
Россияне в декабре стали чаще интересоваться открытием накопительного счета
Происшествия
На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП
Экономика
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Общество
В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина
Экономика
Минфин предупредил ЕС о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ
Политика
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе
Происшествия
У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков

Врач объяснила, почему родственникам важно посещать людей в коме

Невролог Сущевская: важно посещать человека, который долго находится в коме
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Термин «кома» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «глубокий сон». Однако, несмотря на эту интерпретацию, оно сильно отличается от обычного состояния сна. О том, почему родственникам важно посещать человека в коме «Известиям» 21 декабря рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Юлия Сущевская.

Как отметила врач, кома представляет собой экстремальную стадию подавленного состояния нервной системы, отзывчивости на различные стимулы, нарушения регуляции жизнеобеспечивающих систем организма.

«Если есть надежда на выздоровление пациента, реаниматологи постепенно пытаются модифицировать режим ИВЛ, чтобы «дать пациенту возможность перевести дыхание». Они постепенно уменьшают интенсивность вентиляции и наблюдают, как человек справляется с этим. Случаи, когда человек выходит из искусственной комы длиной месяц, не редки, но нельзя утверждать, что пациент сразу встанет и пойдет, узнает близких. В течение года он восстанавливается, и возможно, что состояние памяти уже не будет таким, как раньше», — рассказала Сущевская.

По ее словам, случается, что люди приходят в чувство после комы длиной в три месяца. Например, если пациента ввели в искусственную кому, а затем постепенно отключали ИВЛ и прекратили подачу инотропов, и он смог «перевести дыхание».

«Но, как правило, часто мы имеем дело с вегетативным состоянием: жизнью на биологическом уровне, когда те части мозга, которые отвечают за осознание реальности, уже не функционируют. Несмотря на это, важно посещать человека, который долго находится в коме. Ведь мы в конечном итоге не знаем, что он чувствует — этот аспект плохо изучен. Чтобы изучить это более подробно, необходимо провести функциональную МРТ или ПЭТ многим пациентам в коме. Тогда мы увидим, что когда он слышит знакомый голос, его височная кора, например, активизируется. Сейчас утверждать, что эти пациенты не слышат, мы не можем», — заявила врач.

17 декабря портал People опубликовал статью, в которой говорилось, что в США женщина очнулась после пятилетний комы, благодаря анекдоту, который ей рассказала мать. Отмечалось, что спустя несколько секунд после этого ее дочь рассмеялась и вышла из комы.

Выход из комы: в заложниках у собственного тела
Истории людей, переживших длительную кому и сумевших вернуться к нормальной жизни

30 апреля газета New York Post написала о том, что полицейский из Нью-Йорка скончался после 33 лет комы. На Троя Паттерсона напали трое вооруженных мужчин еще в 1990 году, они выстрелили ему в голову, пытаясь отнять $20. В момент нападения правоохранителю было 27 лет, шесть из них он прослужил в полиции. На его счету было семь благодарностей за работу. В 2016 году, пока он находился в больнице, получил звание детектива.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023