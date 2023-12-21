Больше 300 спецмашин задействуют в уборке дворов в Ульяновске

Во время новогодних праздников управляющие организации в Ульяновске задействуют 329 спецмашин для содержания придомовых территорий. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на главного жилищного инспектора региона Александра Карлина.

Дополнительную технику будут привлекать в случае обильных снегопадов. Соответствующие договоры уже заключены коммунальщиками. Кроме того, в уборке будут участвовать 1,1 тыс. дворников в Ульяновске и почти 400 — в Димитровграде.

Вопрос подготовки к каникулам обсуждался на заседании штаба по комплексному развитию региона. Глава Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что основной задачей органов власти и силовых структур является обеспечение максимальных мер безопасности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.