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Больше 300 спецмашин задействуют в уборке дворов в Ульяновске

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Во время новогодних праздников управляющие организации в Ульяновске задействуют 329 спецмашин для содержания придомовых территорий. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на главного жилищного инспектора региона Александра Карлина.

Дополнительную технику будут привлекать в случае обильных снегопадов. Соответствующие договоры уже заключены коммунальщиками. Кроме того, в уборке будут участвовать 1,1 тыс. дворников в Ульяновске и почти 400 — в Димитровграде.

Вопрос подготовки к каникулам обсуждался на заседании штаба по комплексному развитию региона. Глава Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что основной задачей органов власти и силовых структур является обеспечение максимальных мер безопасности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

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