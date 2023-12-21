Пострадавшим от агрессии Украины детям будут выплачивать по 100 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин одобрил единовременную выплату в 100 тыс. рублей семьям, дети в которых пострадали от агрессии Украины. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 21 декабря, на официальном портале правовой информации.

Новая мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2024 года на территории всех новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в прилегающих к зоне проведения спецоперации субъектах.

Единовременную выплату семьи получат на каждого ребенка, получившего в этих регионах в результате действий Украины увечье — ранение, травму или контузию — в возрасте до 18 лет. Она будет предоставляться одному из родителей (законных представителей) или же пострадавшему ребенку в случае достижения им к тому моменту совершеннолетия.

Ранее, 15 декабря, Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Он напомнил, что поддержка многодетных семей, материнства и детства — это один из абсолютных приоритетов руководства страны. По его словам, для этого выработали целую систему, которая начинает действовать с момента беременности женщины и продолжается до достижения ребенком 18 лет.

До этого, 4 декабря, глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. Тогда же он отметил, что власти подумают над решением этого вопроса.

В конце ноября Путин указал на то, что сейчас в России выстроена система поддержки семей с детьми, какой не было никогда прежде. При этом президент РФ подчеркнул, что в этом направлении есть над чем работать. Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала совершенствование семейной политики одним из государственных приоритетов.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.