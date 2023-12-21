Жительница Псковской области отдала мошенникам больше 7 млн рублей

Полиция в Псковской области проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении жительница Островского района. Потерпевшая лишилась больше 7 млн рублей.

По данным Псковской ленты новостей, женщине звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они угрожали потерпевшей, что к ее счетам кто-то якобы получил несанкционированный доступ. Собеседники требовали, чтобы женщина перевела накопления на «безопасные» счета.

В полиции отмечают, что мошенники также обсуждали с потерпевшей продажу недвижимости. Лишь после перевода денег женщина обратилась в полицию, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что жители Крыма отдали мошенникам 26,7 млн рублей за неделю. От действий злоумышленников пострадал 91 человек.