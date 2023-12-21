Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк
Экономика
Россияне в декабре стали чаще интересоваться открытием накопительного счета
Происшествия
На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП
Экономика
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Общество
В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина
Экономика
Минфин предупредил ЕС о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ
Политика
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе
Происшествия
У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков

Герасимов заявил о сохранении Западом курса на стратегическое поражение России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявил 21 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

По его словам, реализация мер доверия в области евробезопасности потеряла актуальность.

«В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность», — отметил он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

Герасимов указал на то, что РФ сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов и поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

Начальник генштаба ВС РФ также подчеркнул, что военно-политическая обстановка претерпевает изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные государства в 2000-х годах продолжали верить, что если немного подождать, то можно «доразвалить» и Россию. В частности, разделить ее на несколько маленьких государств, не способных отставить национальные интересы, и подчинить их себе.

До этого, 5 октября, российский лидер заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Западные страны потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал он. Кроме того, президент подчеркнул, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». Он считает, что РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023