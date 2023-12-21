Герасимов заявил о сохранении Западом курса на стратегическое поражение России

Запад сохраняет курс на стратегическое поражение России, заявил 21 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

По его словам, реализация мер доверия в области евробезопасности потеряла актуальность.

«В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность», — отметил он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

Герасимов указал на то, что РФ сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов и поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

Начальник генштаба ВС РФ также подчеркнул, что военно-политическая обстановка претерпевает изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

Ранее, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные государства в 2000-х годах продолжали верить, что если немного подождать, то можно «доразвалить» и Россию. В частности, разделить ее на несколько маленьких государств, не способных отставить национальные интересы, и подчинить их себе.

До этого, 5 октября, российский лидер заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Западные страны потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал он. Кроме того, президент подчеркнул, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». Он считает, что РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.