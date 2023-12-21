Лемур из Тюмени дал прогноз на 2024 год

Лемур, проживающий в тюменском питомнике «У Лукоморья», сделал предсказание на 2024 год. Животное выбрало зеленую витаминку, согласно которой год пройдет расслаблено, сообщается в Telegram-канале «Темы Тюмени».

«Мы спросили у него, как пройдет год, и дали на выбор розовую и зеленую витаминки. Розовая витаминка означала «насыщенно», а зеленая — «на чилле» (расслабленно. — Ред.). Лемур выбрал зеленую, а розовую просто понюхал», — передает с места событий корреспондент паблика.

Как отмечает ИА «Ура.ру», лемур без сомнения выбрал зеленую витаминку. По предсказанию зверя, год должен пройти удачно и легко.

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