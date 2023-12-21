Нестационарные торговые объекты проверят в Мурманске

В Мурманске создали рабочую группу по инвентаризации нестационарных торговых объектов. Соответствующее распоряжение подписано в администрации города.

Работа будет вестись до 1 марта. По данным ИА «Би-порт», рабочая группа организует и проведет осмотр торговых объектов. Кроме того, специалистам предстоит выработать предложения по урегулированию вопросов размещения подобных объектов.

С середины декабря в Мурманске открывают точки продажи елок. Базары появляются во всех районах города. Они будут работать до 31 декабря.