Суд в Петербурге вынес приговор финансировавшим украинских боевиков наркоторговцам

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил граждан Украины Александра Цепелева и Александра Панкратьева к 16 и 17 годам заключения в колонии строгого режима по статьям о финансировании экстремистской деятельности и продаже наркотиков. Об этом 21 декабря сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Суд назначил наказание: Цепелеву в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима. Панкратьеву, ранее судимому, при опасном рецидиве, в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима», — говорится в решении суда.

Установлено, что с конца 2021 года до начала 2022-го они занимались производством и продажей наркотиков, а вырученные средства сознательно перечисляли националистической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом Цепелев пытался убедить следствие, что занимался этим из-за угроз. В свою очередь Панкратьев оспаривал свою причастность к преступлению.

О задержании Цепелева в Петербурге по подозрению в производстве и продаже наркотиков для финансирования указанной организации стало известно в сентябре 2022 года. Тогда же он рассказал на допросе, что ранее продавал наркотики на Украине, а с 2019 года работает в интересах «Правого сектора» (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Санкт-Петербурге. Он утверждал, что члены организации заставляли его нарушать закон, угрожая расправой над его родственником в Мариуполе.

Цепелев наладил масштабное производство наркотиков в Петербурге. При его задержании было изъято более 10 кг мефедрона.

Ранее в этот день украинский военнопленный Владимир Штангрет рассказал, что командование выдавало бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наркотики перед атакой в районе Временского выступа. По его словам, наркотические вещества откуда-то доставало их начальство.

16 ноября ФСБ пресекла работу трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области, которую организовали семь россиян при координации с Украины. Тогда во время обыска были изъяты наркотические средства, специальное оборудование, а также более 2,46 млн рублей от кураторов. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК России.