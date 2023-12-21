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Политолог назвал слова о лидерстве Польши в ЕС комплиментом со стороны США

Политолог Лукьянов: лидерство Польши в Евросоюзе невозможно
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Единоличное лидерство Польши среди стран Евросоюза невозможно, а слова о ведущих позициях являются комплиментом со стороны США. Таким образом политолог Федор Лукьянов прокомментировал «Известиям» 21 декабря слова заместителя американского госсекретаря по европейским делам Джеймса О'Брайена о том, что Польша в будущем может стать лидером среди стран ЕС.

«Польша — это наиболее надежный партнер и союзник США, причем при любых внутриполитических поворотах. Мы видим, что сейчас там довольно радикально меняется власть. То есть консерваторы проиграли выборы, приходят либералы, они по очень многим вопросам расходятся довольно сильно», — отметил Лукьянов.

По словам политолога, слова О'Брайена о будущем лидерстве Польши являются лишь приятным комплиментом, потому что Варшава объективно не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы занимать в Евросоюзе сопоставимые позиции, к примеру, Франции и Германии.

«Насчет лидера Евросоюза — это вряд ли, но то, что Польша, конечно, выбилась в группы ведущих европейских держав, от которых довольно многое зависит, это правда, и произошло это уже давно. <...> Польша, конечно, выделяется тем, что она пробилась в основное ядро Евросоюза», — сказал Лукьянов.

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Накануне Джеймс О'Брайен по итогам встречи с главой польского МИДа Радославом Сикорским заявил, что США видят в Польше будущего лидера стран ЕС, так как она больше других вкладывает в развитие своей оборонной сферы. Вместе с тем он отметил, что между Вашингтоном и Варшавой всегда было довольно тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что Соединенные Штаты передали вооруженным силам Польши крупную партию вооружений. За день до этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак проводил встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином в польском Жешуве, в рамках которой они обсудили военное сотрудничество и безопасность на восточной границе НАТО.

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