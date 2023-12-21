Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Аккредитованных самолетов «Аэрофлота» достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР авиакомпанией «Россия», заявили 21 декабря журналистам в Минтрансе РФ.
Ведомство ведет работу с китайскими авиавластями по рейсам авиакомпании «Россия» в Пекин. Мощностей группы «Аэрофлот» достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров «России».
«С целью продолжения выполнения полетов а/к «Россия» в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов», — сказано в заявлении.
Накануне авиакомпания «Россия» была вынуждена отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Отмечалось, что пассажиры были пересажены на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.
В «Аэрофлоте» сообщили, что «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин.