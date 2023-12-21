«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии в десятый раз

«Всемирный день пельменя» в юбилейный, десятый раз пройдет в Удмуртии с 5 по 10 февраля 2024 года. Праздник завершится на Центральной площади Ижевска, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Уже девять лет подряд мы доказываем, что Удмуртия — родина пельменей. Это настоящий бренд республики, который объединяет традиции, семьи, спортсменов, ремесленников, производителей и просто любителей этого блюда», — сказал глава региона Александр Бречалов, его цитату приводит ИА «Сусанин».

Фестиваль будет включать в себя сразу несколько тематик и направлений. Будут запущены конкурсы, пройдет соревнование по семейной лепке, утренняя рыбалка, пельменный забег с наградой для победителя в виде таза горячих пельменей, а также чемпионат по удмуртскому квиддичу – ӵужонболу.

Помимо этого, на мероприятии будет разыгран годовой запас пельменей от официального партнера фестиваля.