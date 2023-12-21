Матвиенко заявила об уверенном развитии РФ и преодолении всех вызовов

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не только справилась с вызовами времени, но и уверенно развивается. Об этом она сообщила 21 декабря на своей конференции по итогам осенней сессии 2023 года.

«Итоги года несколько дней назад подвел президент РФ Владимир Владимирович Путин. <...> Они (итоги) убедительны, они позитивны, они подтвердили еще раз, что Россия — мощное, суверенное, независимое государство, что Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и остается одним из лидеров нового строительства справедливого миропорядка», — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также заявила, что США, вводя санкции против России, сделали большую ошибку и недооценили ее потенциал.

Также на этой конференции Матвиенко заявила, что поручение Путина уравнять в правах всех бойцов специальной военной операции (СВО) отрабатывается. По ее словам, сенаторы уже в январе могут рассмотреть такие законопроекты. Матвиенко также выразила согласие с тезисом президента РФ, что все люди, которые рискуют своей жизнью, своим здоровьем вне зависимости от того, мобилизованные это либо это контрактники, «они все одинаково стараются честно выполнять свой долг и все они все должны находиться в равных условиях».