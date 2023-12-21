Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк
Экономика
Россияне в декабре стали чаще интересоваться открытием накопительного счета
Происшествия
На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП
Экономика
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Общество
В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина
Экономика
Минфин предупредил ЕС о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ
Политика
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе
Происшествия
У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков

Матвиенко заявила об уверенном развитии РФ и преодолении всех вызовов

Матвиенко: РФ не только справилась с вызовами времени, но и уверенно развивается
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не только справилась с вызовами времени, но и уверенно развивается. Об этом она сообщила 21 декабря на своей конференции по итогам осенней сессии 2023 года.

«Итоги года несколько дней назад подвел президент РФ Владимир Владимирович Путин. <...> Они (итоги) убедительны, они позитивны, они подтвердили еще раз, что Россия — мощное, суверенное, независимое государство, что Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и остается одним из лидеров нового строительства справедливого миропорядка», — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также заявила, что США, вводя санкции против России, сделали большую ошибку и недооценили ее потенциал.

В фокусе внимания президента: что изменилось после прямой линии с Путиным
Какие поручения были реализованы после пресс-конференции с главой государства

Также на этой конференции Матвиенко заявила, что поручение Путина уравнять в правах всех бойцов специальной военной операции (СВО) отрабатывается. По ее словам, сенаторы уже в январе могут рассмотреть такие законопроекты. Матвиенко также выразила согласие с тезисом президента РФ, что все люди, которые рискуют своей жизнью, своим здоровьем вне зависимости от того, мобилизованные это либо это контрактники, «они все одинаково стараются честно выполнять свой долг и все они все должны находиться в равных условиях».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023