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«Роскосмос» назвал промежуточные итоги четвертого открытого отбора в космонавты

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Два человека успешно завершили очный этап четвертого открытого отбора в космонавты, в данный момент они ожидают утверждения медкомиссии. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Роскосмоса».

Очередной отбор в таком формате стартовал в начале июля. Участие в нем мог принять любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

«На данный момент в очном этапе отбора принимают участие 20 претендентов, двое из которых его успешно завершили и ожидают утверждения решения врачебно-экспертной комиссии на заседании главной медицинской комиссии», — говорится в сообщении.

Из-за большого количества заявок срок их приема продлевался до 20 декабря, сейчас он закончен, отмечается в тексте.

В госкорпорации напомнили, что принцип открытого отбора позволяет рассматривать кандидатуру не только летчиков-военнослужащих, но и гражданских. Так, 63 заявления направили претенденты-военнослужащие, а еще 45 претендентов работают в ракетно-космической отрасли.

Всего по результатам отбора в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина поступило 263 пакета документов, из которых 69 подали женщины. После прохождения испытаний в очном отборе участвовал 41 человек — 33 мужчины и 8 женщин.

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Ранее, 18 ноября, служба психологической поддержки экипажа РФ на Международной космической станции (МКС) сообщила, что российским космонавтам к Новому году доставят подарки от близких при помощи грузового корабля «Прогресс МС-25». Кроме того, отдельные подарки были подготовлены для командира отряда, а также для космонавтов NASA.

До этого, 26 октября, российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко завершили выход в открытый космос, который продлился более 7,5 часа. Это был первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на МКС. Они вышли в открытый космос 25 октября, чтобы осмотреть место утечки теплоносителя из радиатора на модуле «Наука». Им предстояло отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника.

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