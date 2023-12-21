Матвиенко про поручение президента уравнять в правах всех бойцов СВО

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ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк
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Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
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В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина
Экономика
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Мир
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Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков

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