Матвиенко сообщила о проработке поручения Путина уравнять в правах всех бойцов СВО

Поручение президента России Владимира Путина уравнять в правах всех бойцов специальной военной операции (СВО) отрабатывается. Об этом сообщила в четверг, 21 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, сенаторы уже в январе могут рассмотреть такие законопроекты.

«Я думаю, что вы согласитесь с этим тезисом нашего президента, что все люди, которые рискуют своей жизнью, своим здоровьем — мобилизованные либо это контрактник, — они все одинаково стараются честно выполнять свой долг. <…> И конечно же, они все должны находиться в равных условиях. И они, и их семьи», — сказала глава Совфеда.

Она указала на то, что социальная поддержка участников спецоперации и их родных является для государства приоритетной задачей, что в этом направлении предстоит еще много работы.

Глава государства в ходе «Итогов года» 14 декабря заявил, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса добровольцы должны быть поставлены в те же условия, что и военнослужащие по контракту. По его словам, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия.

Российский лидер добавил, что обсуждал этот вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу, главой Генштаба Валерием Герасимовым, вице-премьером Татьяной Голиковой. Путин заверил, что все военнослужащие получат одинаковую поддержку со стороны государства.

12 декабря Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения и дает приоритет при трудоустройстве для участников спецоперации и членов их семей.

Ранее, в октябре глава государства назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.