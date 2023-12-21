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Дело возбудили после гибели 4 человек от отравления газом в Самарской области

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Четыре человека погибли от отравления угарным газом в городском округе Отрадный в Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, утечка произошла в одной из квартир многоквартирного дома по улице Ленина. В помещении проживала семья из четырех человек. Все они, включая малолетнего ребенка, погибли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек»). Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, которое регламентирует порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. Об этом пишет НИА «Самара».

Сотрудники МЧС просят жителей региона использовать газовое оборудование только в рабочем состоянии и не оставлять включенные газовые горелки.

В Дагестане в результате отравления угарным газом погибли три человека. Утечка произошла в результате неисправности системы вентиляции печки в частном доме.

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