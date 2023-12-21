Дело возбудили после смерти пострадавшего из-за падения снега в Люберцах

В Люберцах возбуждено уголовное дело после смерти пострадавшего из-за падения снега на территории военкомата в Люберцах, сообщил 21 декабря Следственный комитет по Московской области в Telegram-канале.

«По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Также устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега.

Снег упал на людей с крыши дома № 261 по Октябрьскому проспекту в среду, 20 декабря. Пострадали четыре человека, их госпитализировали. Позднее, 21 декабря, стало известно, что в реанимации скончался один из пострадавших.

Проверку по факту происшествия организовали прокуратура Московской области и Следственный комитет России по региону.