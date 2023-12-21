Яйца из Азербайджана и Белоруссии не приедут в Тюменскую область

Яйца из Азербайджана и Белоруссии и других зарубежных стран не планируется поставлять в Тюменскую область. Такой информацией поделился источник в региональном департаменте АПК с ИА «Ура.ру» по следам пресс-конференции директора ведомства.

«В Тюменской область есть свои фабрики. Их вполне достаточно для нужд региона. Кроме того, в случае возникновения дефицита есть фабрики в Челябинской области, Свердловской. Яйца их производства в Тюмени на полках магазинов тоже есть», — сказал собеседник агентства в четверг, 21 декабря.

По время пресс-конференции директор профильного департамента заявил, что жителям Тюменской области доступна продукция фермеров. Ее можно приобрести на ярмарках в разных районах областной столицы.

Ранее в декабре эксперт рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. На это повлияет падение спроса на эту продукцию после праздников. Кроме того, в течение Великого поста резко сокращается потребление яиц.