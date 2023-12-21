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Украина внесла в список «спонсоров войны» китайскую строительную компанию

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Фото: TASS/Zuma
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Власти Украины внесли в список «спонсоров войны» китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC). Об этом 20 декабря сообщило Национальное агентство страны по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в своем Telegram-канале.

Такое решение агентство объяснило тем, что компания после начала конфликта на Украине продолжает работать в России, где участвует в строительстве метро, мостов и автомагистралей.

CRCC — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике (КНР). Она строит аэропорты, мосты, тоннели, автомагистрали и метро. Российское подразделение корпорации ООО «Сиарсиси РУС», в частности, участвовало в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Ее рабочими были построены станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», рассказали в агентстве.

Также в НАПК добавили, что «по сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководители России и Китая тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля», который должен соединить Россию с Крымом. Однако в МИД КНР еще в ноябре эту информацию назвали ложной и отказались ее комментировать. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о строительстве тоннеля чушью.

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До этого, 17 декабря, НАПК приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». Это, как сообщало агентство Reuters, связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

Агентство регулярно пополняет реестр «спонсоров войны». В ноябре в нем оказалась швейцарская компания Nestle. Как указали в ведомстве, компания не выполнила обещаний по выводу бизнеса из России, и полки магазинов всё еще полны товаров. Также в реестр попала немецкая компания Knauf. Компания заплатила в бюджет РФ $117 млн и «дала понять, что не видит причин покидать рынок», заявили в НАПК.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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