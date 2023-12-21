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Осенний призыв 2024-го в России пройдет с использованием электронных повесток

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре—декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» — сказано в сообщении.

Первый доклад о данной работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года, а после раз в полгода.

Российский лидер также поручил оборонному ведомству вместе с Минцифры России до 15 января доложить о работе по постановке российских граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. Ответственными за выполнения поручения назначены министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минцифры Максут Шадаев.

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Госдума 11 апреля 2023 года приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

В конце сентября Минцифры РФ заявило, что единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты». При этом отмечалось, что пилотный проект будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.

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