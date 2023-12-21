В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух дворников, которые хранили в подсобном помещении 9 кг героина. Об этом 21 декабря сообщил «Известиям» источник.

По его данным, накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции и ФСБ в Кунцево у дворников 1988 и 1986 годов рождения, приехавших из стран ближнего зарубежья, обнаружили множество пакетов с наркотическими веществами общей массой 9,4 кг.

По данному факту в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Им была избрана мера пресечения в виде задержания.

Накануне ФСБ изъяла в Москве 673 кг латиноамериканского кокаина, который члены наркогруппировки планировали транзитом через РФ переправить в Евросоюз (ЕС). Они были задержаны с поличным. По информации ведомства, оптовая стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, а ее розничный сбыт мог принести наркосиндикату не менее 6,5 млрд рублей. Служба пресекла действия двух граждан РФ, которые прибыли из приграничных субъектов с целью проведения многоэтапной наркоакции, используя поддельные документы и арендованный транспорт.

16 ноября ФСБ пресекла работу трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области, которую организовали семь россиян при координации с Украины. Тогда во время обыска были изъяты наркотические средства, специальное оборудование, а также более 2,46 млн рублей от кураторов. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК России.