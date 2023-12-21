Скончался один из пострадавших во время падения льда в Люберцах

Скончался один из пострадавших во время падения глыбы льда на территории военкомата в Люберцах, сообщила 21 декабря жена погибшего в соцсетях.

«Сегодня в пять утра скончался мой муж в результате падения глыбы льда», — написала она.

34-летний Федор К. умер в реанимации, не приходя в сознание.

Инцидент произошел 20 декабря. С крыши дома № 261 по Октябрьскому проспекту на людей упала глыба льда. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Проверку по факту происшествия начала прокуратура Московской области и Следственный комитет России по региону. По ее результатам будет принято процессуальное решение.