Видео. По Северному морскому пути в 2023 году перевезли 35 млн т грузов

Видео. По Северному морскому пути в 2023 году перевезли 35 млн т грузов

2023-12-21T10:58:01+03:00

2023-12-21T10:58:01+03:00

2023-12-21T10:58:01+03:00

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