Дроны начали использовать для поимки браконьеров в Томской области

Охотничьи инспекторы начали применять квадрокоптеры для выслеживания браконьеров в лесах Томской области. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства.

Изображение с дронов поступает на пульт инспекторов. В случае выявления нарушения навстречу охотнику выдвигаются инспекторы на снегоходах. Успешные рейды уже проведены в Томском, Кривошеинском и Шегарском районах.

Всего с начала 2023 года в регионе выявили больше 170 нарушений охотничьего законодательства. В 11 случаях речь идет об уголовной ответственности для нарушителей. Изъято больше 35 единиц орудий охоты. Общий ущерб, причиненный браконьерами, оценивается в 5 млн рублей.

Ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту отстрела косуль. Мужчины подстрелили трех животных, не имея соответствующей лицензии.