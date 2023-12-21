Губернатор Саратовской области рассказал про заболевших в поезде детей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в четверг, 21 декабря, рассказал про заболевших в поезде Тюмень – Адлер детей. По его словам, у примерно 60 детей выявлены признаки ОРВИ.

«Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними, добавил глава региона. Он также сообщил, что причины и все обстоятельства смерти 12-летней девочки во время следования поезда сейчас выясняются профильными ведомствами и правоохранительными органами.

Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи.