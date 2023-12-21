Четыре человека пострадали при хлопке газа в доме под Казанью
Хлопок газа произошел в квартире двухэтажного дома в поселке Осиново в Татарстане. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Информация о происшествии поступила утром 21 декабря. Хлопок газа без последующего горения произошел в доме по улице Центральной. В здании отмечаются значительные повреждения, разрушена стена. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
На место происшествия направлены пожарные подразделения.
В конце ноября взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в Махачкале. Пожара за взрывом не последовало. Три человека, включая ребенка, получили травмы.