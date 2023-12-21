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Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты «Защитники Отечества»

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ПСБ и Фонд «Защитники Отечества» вручили в Санкт-Петербурге совместные платежные карты ветеранам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Церемония прошла в парке «Россия – моя история». В общей сложности ветеранам выдали 16 совместных платежных карт.

Участники и ветераны СВО могут использовать карту «Защитники Отечества» для начисления пенсий и социальных пособий. Также им доступны и другие банковские услуги. Карта позволяет получить доход до 4% на остаток или кешбэк до 4% от суммы покупок, а также дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка — брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков.

В церемонии приняли участие заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

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