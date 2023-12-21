Пекинский аэропорт отказал авиакомпании «Россия» в приеме и обслуживании рейсов

Аэропорт Пекина Дасин уведомил авиакомпанию «Россия» о том, что ей с 15 декабря отказано в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Как сообщил официальный представитель авиакомпании в комментарии «Известиям» 20 декабря, его пассажиры без взимания с них дополнительной платы в связи со сложившейся ситуацией были пересажены на рейсы группы «Аэрофлот».

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — рассказал собеседник.

По словам представителя, в марте текущего года «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить все необходимые разрешения на начало выполнения рейсов по программе региональных полетов. К 17 декабря, моменту выполнения первого рейса по маршруту Владивосток – Пекин, китайское ведомство выдало авиакомпании операционное разрешение, где были подтверждены слоты и права на выполнение полетов из трех российских городов.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что авиакомпания из-за запрета со стороны пекинского аэропорта обратилась за помощью в Министерство транспорта РФ, однако запрос российской стороны в КНР был проигнорирован.

О том, что авиакомпания «Россия» планирует отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что пассажиров отмененных рейсов отправят на альтернативных рейсах в Пекин.

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что самый главный сдерживающий фактор для полетов в Китай — это отсутствие рабочего механизма безвизовых поездок между странами. Тогда он отметил, что авиакомпания хотела бы запустить авиарейсы в Китай в 2023 году.

До этого, 18 февраля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай заинтересован в росте числа чартерных рейсов в Россию. Он отметил необходимость в восстановлении тех рейсов, которые осуществлялись до пандемии. Выполнять регулярные и чартерные рейсы могли бы китайские авиакомпании.