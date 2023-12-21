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Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.

Генпрокуратура РФ: Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в официальном Telegram-канале 21 декабря.

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками незаконно завладел доступом к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего хакеры скопировали информацию.

Получив данные, киберпреступники выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках.

Запрос о выдаче Кислицина был направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.

«Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — указано в сообщении Генпрокуратуры.

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Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона, о чем стало известно 28 июня. При этом уточняется, что претензии США к нему связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с «кейсом более чем 10-летней давности», когда он работал журналистом. Позже стало известно, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицина из Казахстана.

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