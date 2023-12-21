Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минздрав сообщил о 125 детях, пострадавших в поезде Тюмень — Адлер
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря
Мир
Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа
Армия
ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении
Мир
В Германии заявили о нехватке украинцев для обучения на танках Leopard 2
Общество
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов
Мир
В МИДе назвали неуместными вбросы Запада по соглашению РФ с Фарерами
Армия
Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Шесть освобожденных в Венесуэле американцев прибыли в США
Мир
Число погибших в КНР при землетрясении возросло до 135 человек
Мир
В Германии отметили тяжелое положение ВСУ ввиду наступающей холодной зимы
Сюжет:

В Индонезии указали на необходимость обхода санкций США CAATSA

Индонезийский политик Кристиано указал на необходимость обхода санкций CAATSA
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил генеральный секретарь правящей Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристианто в четверг, 21 декабря.

«На нас <…> распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна подпадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций», — указал политик в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время в мире существует слишком много так называемых международных правил, которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил.

Кроме того, отметил Кристианто, международная обстановка омрачается рядом провокационных действий. Так, например, наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море, где Вашингтон «ведет себя очень агрессивно».

В этой связи политик отметил необходимость для Индонезии установить баланс во внешней политике, чтобы освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами.

«Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого фактора страха <…> перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым», — заявил он.

Кроме того, Кристианто отметил, что Индонезия понимает, что украинский конфликт был спровоцирован амбициями Североатлантического альянса.

«Мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной. Ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал он.

CAATSA — постановление, вступившее в силу в США в 2017 году. Согласно нему экономические санкции накладываются на страны, имеющие глубокие связи с Россией, Северной Кореей и Ираном.

Мастер экспорта: санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»
Экономисты РАН объяснили финансовый успех России на рынке углеводородов и предложили способы продлить действие эффекта

20 декабря США расширили санкционный список, направленный против России. Под ограничения попали четыре компании, которые занимаются перевозкой нефти, а также нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.

Тогда же американские власти внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ) четыре физических лица и десять организаций. В документе указывалось, что под действие рестрикций подпали три гражданина Ирана и один индонезиец.

Между тем 19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу (ЕС) благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

В том же месяце президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российская экономика работает стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023