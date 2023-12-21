Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил генеральный секретарь правящей Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристианто в четверг, 21 декабря.

«На нас <…> распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна подпадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций», — указал политик в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время в мире существует слишком много так называемых международных правил, которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил.

Кроме того, отметил Кристианто, международная обстановка омрачается рядом провокационных действий. Так, например, наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море, где Вашингтон «ведет себя очень агрессивно».

В этой связи политик отметил необходимость для Индонезии установить баланс во внешней политике, чтобы освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами.

«Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого фактора страха <…> перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым», — заявил он.

Кроме того, Кристианто отметил, что Индонезия понимает, что украинский конфликт был спровоцирован амбициями Североатлантического альянса.

«Мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной. Ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал он.

CAATSA — постановление, вступившее в силу в США в 2017 году. Согласно нему экономические санкции накладываются на страны, имеющие глубокие связи с Россией, Северной Кореей и Ираном.

20 декабря США расширили санкционный список, направленный против России. Под ограничения попали четыре компании, которые занимаются перевозкой нефти, а также нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.

Тогда же американские власти внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ) четыре физических лица и десять организаций. В документе указывалось, что под действие рестрикций подпали три гражданина Ирана и один индонезиец.

Между тем 19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу (ЕС) благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

В том же месяце президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российская экономика работает стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.