В Петербурге зажгли огни на главной городской ели

В Санкт-Петербурге прошла церемония зажжения огней на главной городской ели, установленной на Дворцовой площади.

В мероприятии принял участие губернатор Александр Беглов. «Самое важное, что начался праздник новогодний, и с зажжением этой елки все елки сегодня у нас по городу будут гореть», — отметил он.

По его словам, предпринимались активные шаги, чтобы подготовить город к Новому году.

«Эту новогоднюю елку на Дворцовой площади, главную елку, зажег Дед Мороз и детишки очень радостные. И мы открыли здесь пункт почты, откуда можно отправить открытку с поздравлениями в любую точку нашей страны», — добавил Беглов.

На церемонию также пригласили детей участников специальной военной операции.

25-метровая ель — подарок городу от Ленинградской области. Новогоднее дерево украшают гирлянды (длина — 7 км) и 300 игрушек. После праздников из древесины ели изготовят настенные часы и статуэтки. Фигурки будут вручать победителям различных конкурсов.

Также губернатор Петербурга посетил рождественскую ярмарку на Манежной площади и каток на Конюшенной площади. С 30 декабря здесь будут ежедневно проходить ледовые шоу. Сам каток будет работать до 14 января.