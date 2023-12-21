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Госдеп США увидел в Польше будущего лидера Евросоюза

О'Брайен: Польша может стать лидером ЕС, так как развивает оборонную сферу
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Фото: TASS/EPA/Marcin Bielecki
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США видят в Польше будущего лидера стран Евросоюза (ЕС), потому что эта страна больше других вкладывает в развитие своей оборонной сферы. Об этом 20 декабря заявил заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен.

«Сегодня две трети союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша — намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются всë лучше и лучше», — цитирует дипломата польская газета Rzeczpospolita.

Он также отметил, что между США и Польшей всегда было довольно тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, НАТО в последнее время взяли курс на усиление своего восточного фланга. И Польша могла бы помочь альянсу совершать эту эволюцию, которая происходит в НАТО последние 10 лет, считает О'Брайен.

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Ранее, 22 ноября, сообщалось, что Соединенные Штаты передали вооруженным силам Польши крупную партию вооружений. Глава польского министерства обороны Мариуш Блащак рассказал, что в состав партии среди прочего вошли ракетные установки HIMARS и танки Abrams. За день до этого Блащак проводил встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином в польском Жешуве, в рамках которой они обсудили военное сотрудничество и безопасность на восточной границе НАТО.

До этого, 13 ноября, Блащак заявил, что на востоке Польши уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти планы очередным шагом к нагнетанию напряженности.

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