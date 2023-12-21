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В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве выпало 7-8 мм осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале 21 декабря.

Также по карте, которую опубликовал метеоролог заметно, что такой же слой осадков выпал и в ближайших городах Подмосковья, а также в Наро-Фоминске.

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В этот же день стало известно, какая погода будет в Москве в четверг, 21 декабря. На сайте Гидрометцентра сообщается, что в этот день будет облачно, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градуса. Ночью ожидается –1…+1. В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3…+2.

15 декабря Тишковец сообщил о том, что высота сугробов в столице достигла максимума за 150 лет. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал, заявил он.

В тот же день стало известно, что циклон «Ваня» обрушился на Москву. Снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.

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