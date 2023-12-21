Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 11 декабря. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

По данным на 07:00 американская валюта вырастала на 0,25% — до 91,1875 рубля. К 07:31 доллар начал снижение и находился на уровне 90,5 рубля, упав на 0,51%.

В то же время евро снижался на 0,58%, до уровня 99,08 рубля, а курс китайского юаня — на 0,55%, составив 12,673 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком России на 21 декабря, составляет 90,4056 рубля. По сравнению с предыдущим значением, он вырос на 31,86 копейки.

До этого, по итогам торгов 14 декабря, курс доллара снижался на 0,14%, до 89,87 рубля. Евро вырос в тот день на 1,75%, до 98,80 рубля, а курс юаня поднимался на 0,14%, до 12,65 рубля.

Тогда же президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что Россия не отказывается от использования доллара в международных расчетах. Однако российский лидер подчеркнул, что «чем больше мы используем нашу национальную валюту, тем лучше». По его словам, это повышает суверенитет и возможности РФ.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.