Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

Власти Израиля объявили об эвакуации граждан на юге сектора Газа. Об этом 20 декабря сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Израильские военные 20 декабря обозначили новую территорию, подлежащую немедленной эвакуации, она охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис», — сказано в сообщении.

Как уточняется, на обозначенной территории расположены 32 убежища, в которых укрывается более 141 тыс. граждан.

Ранее, 4 декабря, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

3 декабря ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник Генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.