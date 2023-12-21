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Сюжет:

В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день

Focus: ВСУ теряют по 800 человек в день убитыми и ранеными
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 800 человек убитыми и ранеными. Такие данные 20 декабря привело немецкое издание Focus.

«В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тыс. солдат», — говорится в материале.

Помимо этого, отметили в издании, возникает потребность в рекрутах для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения и нуждаются в восстановлении. Также у ВСУ наблюдаются проблемы в работе западной военной техники, утверждают обозреватели.

«Западные системы вооружений не являются чудодейственным оружием и уже износились», — отмечается в статье.

По мнению издания, на способность украинских боевиков проводить боевые действия оказывает негативное влияние и недостаток боеприпасов.

«Россия постоянно имеет лучший доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тыс. с российской стороны. В то время как поставки из России идут, поставки на Украину застопорились», — резюмировали авторы статьи.

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Ранее, 21 декабря, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие группировки ликвидировали до 180 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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