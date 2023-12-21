Врач рассказала о причинах звона в ушах

Среди причин звона в ушах могут быть и опасные для здоровья. Подробнее об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала 21 декабря врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Диана Андреева.

«Наиболее частая причина — заболевания наружного, среднего и внутреннего уха. Также к возникновению звона в ушах могут привести психоэмоциональные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем», — объяснила врач.

В большинстве случаев ощущение звона в ушах не представляет опасности для здоровья, однако бывают симптомы, на которые стоит обратить внимание. В частности, речь идет о внезапном шуме, который сопровождается снижением слуха. Это может быть сенсоневральная тугоухость, при которой необходимо срочно обратиться к врачу за лечением.

Среди других причин пульсирующего звона она перечислила аневризмы, артериовенозные мальформации, тромбозы венозных синусов, перилимфатическую фистулу и внутричерепную гипертензию.

Непульсирующий шум характерен для опухоли головного мозга и среднего уха, невриномы слухового нерва, инфаркта в стволе головного мозга и перфорации барабанной перепонки.

При появлении такого шума также необходимо обратиться к лору и выполнить ряд диагностических процедур, к примеру тональную пороговую аудиометрию или МРТ головного мозга с прицелом на мостомозжечковые углы и внутренние слуховые проходы. Не будут лишними и общий анализ крови, гормонов щитовидной железы, а также оценка уровня тревоги и депрессии.

Ранее, 9 ноября, врач перечислила ухудшающие слух продукты. Фастфуд и жареное мясо способствуют развитию атеросклероза. При наличии этого заболевания нарушается кровоснабжение слухового аппарата, также страдают сосуды, а в результате человек начинает слышать хуже. Помимо этого, по словам врача, на работу слуха негативно влияет злоупотребление сахаром, быстрорастворимыми кашами и сладкой выпечкой.