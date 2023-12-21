В МИДе назвали неуместными вбросы Запада по соглашению РФ с Фарерами

Дезинформационные заявления иностранных СМИ о ситуации с продлением соглашения о рыболовстве между РФ и относящимися к Дании Фарерскими островами являются элементом антироссийской кампании Запада. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В зарубежных СМИ ранее появлялась информация о том, что Москва якобы планирует использовать данное соглашение с целью шпионства за странами Запада с территории Фарер.

«Тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы <...> Подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном (столица и крупнейший город Фарерских островов. — Ред.)», — отметила Захарова в беседе с «РИА Новости».

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что в декабре этого года состоялась очередная, 47-я сессия смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству, в ходе которой «были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год».

Ранее, 13 декабря, старший научный сотрудник DIIS (Датского института международных исследований) Флемминг Сплидсбоэль выразил мнение, что соглашение о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией поставило Данию в глупое положение.

Соответствующее соглашение стороны пересматривают ежегодно, и по результатам последнего пересмотра РФ и Фареры приняли решение продлить договор на 2024 год. По словам Сплидсбоэля, прошлые этапы продления договора не привлекали особого внимания общественности, но теперь ситуация изменилась ввиду курса стран Запада на разрыв отношений с Россией, которому в том числе следует и Копенгаген.

В июне газета Daily Express сообщила, что руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.