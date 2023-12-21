Врач рассказала о наиболее распространенном в России типе старения

Разные народы стареют по-разному, в России преобладает деформационно-отечный тип старения. Об этом 21 декабря в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог клиники эстетической медицины «Время красоты» Ирина Барабанова.

При таком типе старения веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей со временем обвисают, носогубные складки становятся более заметными, а так называемые морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку. Также увеличивается количество подкожного жира и мягких тканей. Из-за этих изменений лицо выглядит уставшим, появляется отечность, овал лица становится оплывшим.

Однако врач отметила, что у косметологов сегодня есть достаточное количество способов и средств, чтобы справиться с последствиями такого старения, например воздействие сфокусированным ультразвуком и радиоволной. Для должного эффекта достаточно применять их раз в год.

Помимо этого, необходимо обращаться к коллагеностимулирующием препаратам. Так, для исправления гипертонуса мимических мышц, характерного для российского типа старения, подойдут инъекции ботулотоксина.

«Если говорить про улучшение качества кожи, то для этого отлично подойдут такие процедуры, как биоревитализация, биорепарация, а также световые (аппаратные) методики», — добавила косметолог.

Ранее, 6 декабря, врач перечислила основные причины старения кожи. На быстрое старение кожи могут повлиять употребление алкогольных напитков, частое пребывание на открытом солнце, а также стрессы.