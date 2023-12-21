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В Германии отметили тяжелое положение ВСУ ввиду наступающей холодной зимы

ZDF: солдаты ВСУ боятся наступления зимы и устали от конфликта
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с усталостью и тяжелыми погодными условиями на линии соприкосновения, их позиции ослабевают. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг в ходе эфира.

«Жалобы [солдат ВСУ. — Ред.] становятся всё громче, люди всё сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству [Украины. — Ред.] стремительно падает», — указала она.

Помимо этого, Юнг отметила, что в настоящее время у украинских военных также имеются серьезные опасения из-за наступления «суровой, холодной и темной» зимы, которая еще больше усугубит положение ВСУ.

Как подчеркнула репортер, говорить о каком-либо значимом продвижении украинских войск сейчас не приходится.

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Ранее в этот день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Как отметило издание, киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом президент Украины Владимир Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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